Почти восемь тысяч заявлений записи в первые классы поступило в Ленобласти за день

Запись в первые классы стартовала 1 апреля. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Около восьми тысяч заявлений о зачислении в первые классы школ подали родители будущих учеников в Ленинградской области только за один день. 1 апреля в регионе началась приемная кампания, которая тут же вызвала ажиотаж.

- К 9:00 2 апреля в Ленинградской области поступило 7792 заявления для поступления в первый класс. 1702 - подали в школах и 1686 – в МФЦ, - сообщает пресс-служба администрации региона.

Но большую часть заявлений - 4404 - родители направили в электронном виде. И, как отмечают в администрации Ленобласти, «проблем и сбоев в электронных системах не наблюдалось».

Напомним, что запись в первые классы стартовала 1 апреля и в Петербурге. При этом из-за наплыва посетителей городские электронные сервисы практически сразу «повисли». Восстановить и работу удалось лишь через несколько часов. Впрочем, и объемы Петербурга несравнимы с областными.

Уже к 16:00 четверга в городе было подано более 27 тысяч заявлений, 22 тысячи из которых поступило через портал «Госуслуги Санкт-Петербурга».