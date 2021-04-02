Медбрат больницы пырнул ножом мужчину в Петербурге

Медбрат порезал своего друга во время застолья в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге медбрат одной из больниц Ленинградской области пырнул ножом своего знакомого. В ночь на четверг, 1 апреля 2021 года, катера скорой помощи госпитализировала 41-летнего мужчину с ранением живота. Пострадавшего забрали от дома 11/2 по улице Рихарда Зорге, где располагается гостиница.

- На место происшествия выехала полиция. Рядом со зданием гостиницы по подозрению в нападении на потерпевшего был задержан 55-летний мужчина, работающий медицинским братов больнице Ленинградской области, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Оперативники установили, что ночью мужчины находились в гостинице и выпивали. По ходу дела они начали ссориться. Медбрат вспылил и всадил нож в живот своего приятеля. Отмечается, что пострадавший находится в тяжелом состоянии.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ранее он уже семь раз был судим.