Нарко-агрономов поймали в Петербурге и Мурино

Две плантации конопли нашли в Петербурге и Мурино. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Очередных ботаников-наркоманов поймали оперативники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Четверо молодых людей в двух квартирах выращивали коноплю. Как предполагают стражи порядка, на продажу.

- Задержаны четверо участников организованной группы, которые в течение продолжительного времени осуществляли культивирование конопли и последующий сбыт растительного наркотика. Среди задержанных – двое братьев, 26 и 32-х лет, проживающие в Мурино и двое петербуржцев, 27 и 35 лет, - сообщает пресс-служба Главка.

С места жительства «агрономов» изъято 28 кустов конопли и более двух килограммов готового к сбыту наркотического вещества.

В отношении задержанных возбуждено сразу несколько уголовных дел, участникам группы грозят многолетние тюремные сроки. Двое из них до суда останутся под домашним арестом, а еще два - в следственном изоляторе.