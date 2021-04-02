Мобильное приложение «Турист» представили в Петербурге

Мобильное приложение для туристов представили в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга представил мобильное приложение, которое предназначено для гостей Северной столицы. Его показали на стенде города в рамках работы первого дня международной конференции «Интурмаркет».

- Мобильное приложение «Турист» помогает узнать о различных событиях и достопримечательностях Петербурга, расположенных в непосредственной близости от местонахождения пользователя, - сообщает пресс-служба Смольного.

Кроме того, в сервисе есть конструктор путешествия, в котором по типу «единого окна» для планирования и организации всей поездки – от покупки билетов до подбора развлечений. В приложение включено свыше 400 туристических объектов. Разработчики договорились с 40 крупными федеральными и городскими музеями Санкт-Петербурга и сделали интервью с более чем 300 гидами.