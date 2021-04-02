Мужчина получил ножом в живот, застав свою возлюбленную в постели с любовником в Ленобласти

В Ленобласти ревнивый мужчина получил ножом в живот от любовника своей сожительницы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области разыгралась нешуточная любовная драма. Поздно вечером в среду, 31 марта 2021 года, в полицию позвонил мужчина и сказал, что его знакомый залез через окно в квартиру в доме 5 по Советской улице в Кировске и напал на него с молотком. На место приехала скорая и полиция, которые нашли раненного в живот человека.

- Оказалось, что в одиннадцать часов вечера 45-летний мужчина возвращался домой, но не смог попасть в квартиру через входную дверь. Тогда он забрался внутрь через незакрытое окно, где обнаружил в постели свою 42-летнюю сожительницу с молодым 30-летним любовником, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Оскорбленный мужчина схватил молоток и ударил соперника по руке. Однако любовник в ответ взял нож и пырнул оппонента в живот.

Раненного мужчину забрали в больницу, он в тяжелом состоянии. Любовника доставили в отделение полиции, где составили протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.