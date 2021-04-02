Снег пошел в Петербурге 2 апреля

Снег вернулся в Петербург 2 апреля. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Зима вернулась в Петербург. Утром 2 апреля снег пошел сразу в нескольких районах города. И хоть «метель» была не слишком сильной, но произвела впечатление на горожан, 3спевших привыкнуть к весеннему теплу.

- Заметало сильно, но буквально 30 секунд. А потом просто пошел небольшой снег, - сообщает сотрудница «Комсомолки», живущая в районе метро «Проспект Славы».

Напомним, что о небольшом похолодании накануне предупреждали и синоптики. Долгих «морозов» в гидрометцентре не обещают, так как весенние процессы уже не остановить, но два-три дня ночью и утром может быть минусовая температура.

2 и 3 апреля в Петербурге ожидается снег и мокрый снег, переходящий в дождь. При этом дневная температура будет держаться на отметке +4...+7 градусов. А в воскресенье будет чуть теплее и термометры покажут до +8. Снега во второй выходной синоптики не обещают.