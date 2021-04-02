Участок КАД в Петербурге перекроют на четыре дня со 2 апреля

Участок КАД перекроют на четыре для в связи с уборкой дороги Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге со 2 апреля 2021 года на четыре дня перекроют одну полосу движения. Так, по 5 апреля включительно на участке внутреннего кольца для проезда будет закрыта одна полоса движения между развязками с Пулковским и Московским шоссе.

- В течение четырех дней на перекрытом участке будут проводиться работы по уборке смета в разделительной полосе дороги. На это время движение по первой, второй и третьей полосам ограничат до 50 километров в час, - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Для оперативности все работы будут проходить в круглосуточном режиме в две смены. О необходимости снизить скорость езды автомобилистов будут предупреждать на информационном табло.

Напомним, что в апреле в Петербурге ограничат движение еще по ряду улиц.