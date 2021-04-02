Дальнобойщик спрятал 130 килограммов масла и сыра в матрасе по дороге в Россию из Финляндии

Дальнобойщик спрятал масло и сыр в матрасе. Фото: СЗТУ.

130 килограммов контрабандного сыра и масла изъяли на границе с Финляндией российские таможенники. Санкционные продукты в объеме, явно превышающем разрешенный, пытался провезти в Россию житель Выборгского района. Товар он спрятал в «спальнике» своей фуры.

- 12 коробок сливочного масла и 25 упаковок сыра были спрятаны в чехле матраса в спальном отсеке кабины грузового транспортного средства, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Инспекторам пойманный с поличным водитель заявил, что вез продукты исключительно для себя, а в матрас спрятал их, чтобы масло не растаяло.

Но таможенники объяснениям не поверили и изъяли всю контрабанду. Позднее она будет уничтожена в специальной высокотемпературной печи.

В отношении водителя возбуждено два административных дела.

Напомним, что для личного пользования на одного человека в Россию можно ввозить не более пяти килограммов продуктов в заводской упаковке.

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