Более 700 человек заболели и 1 тысячи вылечились от коронавируса в Петербурге на 2 апреля

Последние новости по коронавирусу в Петербурге на 2 апреля 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Оперативный штаб по коронавирусу опубликовал свежие данные на 2 апреля 2021 года в Санкт-Петербурге. Интенсивность распространения инфекции в городе снова снизилась. Так, за последние сутки в городе заболели 708 человек, а выздоровели более 1 тысячи.

- За все время пандемии в Петербурге официально коронавирус был подтвержден у 396 049 человек. Из них полностью выздоровели 349 618 пациентов, из которых 1037 выписали за последние сутки. Жертвами инфекции стали 12 330 горожан, 29 умерли накануне, - сообщили в оперативном штабе.

Смольный отмечает, что постепенно ситуация в городе стабилизируется. Сейчас в Петербурге развернуто чуть больше 5 тысяч коек для больных коронавирусом. Для сравнения, на пике второй волны их было порядка 13 тысяч.

Правительство города постоянно напоминает петербуржцам о важности вакцинации для борьбы с пандемией. На сегодня в Петербурге вакцинировано более 384 тысяч человек, из них 284 тысячи прошли оба этапа.

Добавим, что в Ленобласти общее число заболевших с начала пандемии перешагнуло отметку в 40 тысяч человек. За последние сутки заразились еще 89 местных жителей. Всего скончались 941 человек, за последний день умер 1 человек. Выздоровели в общей сложности 37 501 пациентов.

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