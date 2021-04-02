Большой порт могут перенести из Петербурга в Ленобласть, а территорию застроить жильем

Территорию порта могут застроить жильем за 440 миллиардов рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Петербурга изучают возможность переноса из города Большого морского порта. Вместо грузовых терминалов предлагается создать новый квартал с жилой и деловой застройкой. Перевалкой товаров. по идее инициаторов, займется порт в Усть-Луге.

- Совладелец «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев предложил Владимиру Путину поддержать проект редевелопмента Большого порта Санкт-Петербург, который предполагает перенос всех портовых мощностей в Усть-Лугу и строительство на освободившейся территории 4,8 миллиона квадратных метров жилья, коммерческих помещений и объектов социальной инфраструктуры, - пишет РБК-Петербург.

Амбициозный проект оценивается в 440 миллиардов рублей. Его авторы приводят в пример европейские портовые города Гамбург, Роттердам, Лондон, где было сделано точно также, а новые районы стали точками роста.

Кроме того новая застройка «сформирует современный облик о морского фасада Петербурга».

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