Машину сотрудницы отдела благоустройства Сестрорецка подожгли в Петербурге

Полиция задержала поджигателя машины жительницы Сестрорецка Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга в четверг, 1 апреля 2021 года, задержала подозреваемого в поджоге машины 44-летней жительницы Курортного района, главного специалиста отдела по благоустройству и озеленению города Сестрорецка. Мужчина скрывался от правосудия полмесяца.

- 13 марта в полицию поступило сообщение о том, что у дома 56 по улице Володарского в Сестрорецке горит автомобиль "Тойота Рав-4", принадлежащий местной жительнице. Еще до приезда спасателей очевидцы своими силами смогли потушить пожар, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

У автомобиля было разбито заднее стекло, выгорел салон. По факту было возбуждено уголовное дело по признакам умышленного поджога.

В итоге полиция задержала 36-летнего петербуржца. В прошлом он восемь раз привлекался к уголовной отвественности за кражи. На данный момент мотив, по которой мужчина поджог машину, не сообщается.

Самые важные новости города: Подписывайтесь на Telegram-канал «Комсомолки» в Петербурге»