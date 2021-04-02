Убийство из ревности дошло до суда через четыре года

Ревнивец зарезал соперника и скрывался от следствия четыре года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве, совершенном еще четыре года назад. Тогда, в декабре 2016 года, был найден зарезанным молодой мужчина. Однако установить убийцу и все обстоятельства дела удалось лишь благодаря показаниям тайного свидетеля и много времени спустя.

- По версии следствия, в ночь с 20 на 21 декабря 2016 года обвиняемый, у дома 143 на проспекте Обуховской обороны, на почве ревности к своей сожительнице, нанес ножом множественные колото-резаные ранения сопернику, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Раненный мужчина умер на месте, до приезда врачей скорой помощи. Следственным комитетом было возбуждено дело об убийстве, однако установить преступника сразу не удалось. Лишь позднее показания, данные по соглашению о сотрудничестве со следствием, дал свидетель инцидента.

Сейчас дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу. Ревнивцу грозит до 15 лет лишения свободы.