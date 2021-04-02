34 спортивные площадки отремонтируют в Петербурге в 2021 году

В 2021 году в Петербурге отремонтируют 34 спортивные дворовые площадки Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2021 году в Санкт-Петербурге планируют отремонтировать и оснастить 34 спортивные площадки. На них появятся новые тренажеры и освещение. Об этом в пятницу, 2 апреля 2021 года, рассказал губернатор города Александр Беглов.

- Очень важно, чтобы жители всех возрастов могли заниматься спортом рядом с домом в любое время года. Необходимо обязательно создавать условия для горожан любого возраста, а также для маломобильных людей, - отметил градоначальник.

Беглов добавил, что в Петербурге активно развивают спортивную инфраструктуру, которая рассчитана для всех, вне зависимости от возраста. Сегодня в городе открыты 2727 площадок, из которых 1193 располагаются во дворах.

Также во всех районах города работают Центры физической культуры, спорта и здоровья. В них инструкторы проводят для всех желающих занятия по 50-ти различным видам спорта.