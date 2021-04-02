Средняя зарплата рабочего первого разряда выросла на 20% в Петербурге

Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда вырос на 20% в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге среднемесячная зарплата рабочего первого разряда выросла на 20 процентов. Об этом в пятницу, 2 апреля 2021 года, заявили в комитете по государственному заказу города.

- С 1 апреля 2021 года вступило в силу распоряжение об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли за 2020 год. Зарплата установлена в размере 38 982 рублей 75 копеек, - сообщили в Смольном.

В комитете отметили, что повышение зарплаты связано с низкой конкуренцией в закупках и неисполнением контрактов. Так, в минувшем году комитетом и было заключено более 50 процентов от всех контрактов с единственным поставщиком по причине признания конкурентных закупок несостоявшимися.

- Увеличение среднемесячного размера оплаты труда приведет к повышению конкуренции закупок в строительной сфере, что в свою очередь позволит выбрать лучшего исполнителя по контракту, а также позволит снизить число расторжения контрактов или их повторное заключение, - считает председатель комитета Александр Жемякин