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Происшествия2 апреля 2021 15:34

И.о. главы администрации муниципалитета в Ленобласти задержан по подозрению в мошенничестве

По версии следствия, мужчина заключил фиктивный контракт на демонтаж здания
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Главу МО "Горбунковское поселение" задержали из-за фиктивного сноса здания.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Исполняющий обязанности главы Муниципального образования «Горбунковское сельское поселение» Ломоносовского района Ленобласти задержан по подозрению в мошенничестве. Уголовное дело в отношении мужчины и местного бизнесмена возбудил Следственный комитет.

- По версии следствия, подозреваемые, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заключили договор подряда на демонтаж здания между индивидуальным предпринимателем и администрацией Муниципального образования без намерения его исполнения в полном объеме, - сообщает пресс-служба Управления Следственного комитета России по Ленобласти.

Деньги за якобы выполненные работы были перечислены на счет фирмы. Позднее бизнесмен снял их и поделил с главой муниципалитета. Ущерб бюджету оценен в 597 тысяч рублей.

По статье «Мошенничество, с использованием своего служебного положения» виновным грозит до шести лет лишения свободы.

Криминал