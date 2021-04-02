87 садов и скверов Петербурга закрыли на просушку до 1 мая

87 петербургских садов и скверов закрыты на просушку Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге закрыли на просушку 87 городских садов и парков. В комитете по благоустройству в пятницу, 2 апреля 2021 года, пояснили, что из-за снежной зимы почва дорожек сильно наполнилась влагой. Поэтому ей необходимо время, чтобы быстрее восстановить.

- Активные прогулки горожан в парках могут замедлить восстановление дорожек, покрытие которых размывается и приходит в негодность, - отметили в комитете.

Ориентировочно парки, скверы и бульвары будут закрыты до 1 мая. На входе в те сады, у которых есть ограждение, установлены специальные таблички. Это 29 мест для отдыха.

Но у 58 скверов города нет ограждений, поэтому петербуржцев просят проявить сознательность и воздержаться пока от прогулок.

Парки могут открыть раньше, если это позволит погода. Комитет по благоустройству просит петербуржцев и гостей города с пониманием отнестись к принятым мерам.