Смольный выделил 39 млн рублей на реставрацию Дачи Воронцова

Фасад Дачи Воронцова отреставрируют за 39.9 млн рублей. Фото: gov.spb.ru/press/governor/210704/

Власти Петербурга отреставрируют памятник архитектуры «Дача Воронцова «Новознаменка», что на улице Чекистов уже в 2021 году. Деньги на ремонт фасадов исторического здания выделены по программе Комитета по охране и использованию памятников (КГИОП).

- Город выделяет значительные средства на восстановление старинных дач и особняков, которые некогда находились за городской чертой. Каждое такое здание – не только наше архитектурное наследие, но и уникальный туристический объект, передающий дух того времени, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.

Всего на работы власти города выделили 39,9 миллиона рублей.

Справка «КП»:

Дача канцлера Воронцова была «приморским владением» вдоль Петергофской дороги, по которой шел путь в загородные резиденции русских царей. После революции она была экспроприирована. С 1917 года здесь была лечебница для душевнобольных, а позднее - трудовая колония для подростков.

Сейчас в здании располагается Санкт Петербургская международная школа.