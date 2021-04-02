Смольный: 459 автобусных маршрутов будет работать в Петербурге с 15 июля 2022 года

95 новых автобусных маршрута введут в Петербурге к лету 2022 года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Масштабные перемены, которые ожидают наземную транспортную сеть Петербурга, немало обеспокоили горожан. Но если в 2020 году транспортная реформа не состоялась из-за коронавируса, то в следующем году ничто не помещает Смольному претворить планы в жизнь.

- С 15 июля 2022 года петербуржцев будут обслуживать 459 автобусных маршрутов:110 «социальных» маршрутов продолжит обслуживать ГУП «Пассажиравтотранс». 349 «социальных» маршрутов будут выставлены на конкурс, из них: 254 ныне действующих маршрута, 95 новых маршрутов, - сообщает пресс-служба городской администрации. - Подлежат закрытию 238 автобусных маршрутов, из которых: 222 - «коммерческих».

Именно урезание маршруток больше всего беспокоит горожан, ведь не везде поездку на одной маршрутке можно заменить такой же, но на «социальном» транспорте - придется пересаживаться. Впрочем, ситуацию может сгладить ввод бесплатных пересадок в течение часа и появление 95 новых автобусных маршрутов.

Весь электротранспорт (47 троллейбусных и 43 трамвайных маршрута) продолжит работу в неизменном виде.

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Об этом заявил глава Комитета по транспорту Кирилл Поляков (подробности)