Китайский бизнес съезжает из «Ленэкспо»

Российско-китайский бизнес-центр покидает "Ленэкспо". Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще одно косвенное подтверждение возможной застройки территории «Ленэкспо», о котором говорят в последнее время, дали резиденты Российско-китайского бизнес-парка. Они решили покинуть выставочный комплекс и переехать в бывший клуб «Метро».

- Китайские бизнесмены и рестораторы уезжают из «Ленэкспо» на Лиговский проспект. Продлевать договор аренды стороны не стали, - пишет газета «Петербургский дневник».

Уже в мае бизнес-парк начнет работать на четвертом этаже здания, где ранее был ночной клуб «Метро», закрывшийся в далеком 2017 году. От него осталась лишь радиостанция с таким же названием. Она останется.

Первый и второй этажи здания на Лиговском, 174 занимают паб и ресторан. Уровнем выше расположена музыкальная гостиная, а пятый этаж отдан радиостанции.

Отметим, что в дни проведения Петербургского международного экономического форума в бизнес-парке устраивали и отдельный Российско-китайский форум, но в этом году мероприятие под вопросом.