Последние новости в Санкт-Петербурге на 2 апреля 2021 года: Конкретика по транспортной реформе, арест главного нефролога и тараканы в школьной столовой

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на пятницу, 2 апреля 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на вечер пятницы, 2 апреля 2021 года. Смольный постепенно готовится к транспортной реформе 2022 года. Власти опубликовали полный список всех маршруток, которых упразднят. Их немало – 238 автобусов. Вместо них на работу выйдут 100 новых маршрутов социального транспорта, со льготами и проездом по «Подорожнику».

Дети из туристической группы «Скиф» опубликовали видео в поддержку арестованного педагога, которого обвинили в смерти 12-летней девочки из-за схода лавины в Хибинах. К делу подключились и родители школьников, требующие объективного и тщательного расследования.

Тем временем суд арестовал главного городского нефролога Александра Земченкова, обвиняемого в убийстве жены 11-летней давности. По некоторым данным, он расчленил тело своей супруги и выкинул в мусорный контейнер. Все эти годы Земченков, по версии следствия, только делал вид, что убит горем и ищет пропавшую жену.

В столовой школы №346 Невского района обнаружили тараканов. Видеозапись с подтверждением «прогулок» насекомых выложили в Сети напуганные ученицы. В местной администрации пообещали провести проверку.