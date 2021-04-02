В Санкт-Петербург пригласили Илона Маска для участия в космической конференции Glex-2021

В Петербурге ждут Илона Маска на космической конференции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Организаторы космической конференции Glex-2021, которая пройдет в Санкт-Петербурге, решили пригласить на мероприятие, пожалуй, самую известную медиаперсону из той сферы – Илона Маска, известного инженера, предпринимателя и эксцентричного миллиардера. Он наиболее известен благодаря своим компаниям Tesla Motors и Space X. Но приедет ли Маск в Северную столицу лично – пока загадка.

Но и помимо нашумевшего покорителя космоса будет с кем поговорить – ожидается участие 20 астронавтов. Всего же на конференцию пригласили 700 человек. В Смольном уверены, что потянут такое мероприятие, пусть и в условиях коронавируса. Пройдет конференция с 14 по 18 июня, в том числе в Таврическом дворце.

- К июню город должен выйти на популяционный иммунитет. Кроме того, Петербург входит в программу Save Travels, что гарантирует соответствие организаций города требованиям санитарно-гигиенических норм и стандартам безопасности, - подчеркивает вице-губернатор Владимир Княгинин.