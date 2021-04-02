В центре Санкт-Петербурга спасли мужчину, прыгнувшего с моста в Фонтанку

Мужчина спрыгнул в Фонтанку с моста в центре Санкт-Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

В центре Санкт-Петербурга мужчина упал в Фонтанку. Все произошло чуть позднее 18:00 вечером пятницы. Очевидцы заметили, как прохожий перелез через ограждение моста Ломоносова, после чего спрыгнул вниз в реку, долго не раздумывая. О мотивах поступка остается лишь догадываться. Времени на раздумье у свидетелей прыжка не было – они быстро позвонили в МЧС. Спасатели оперативно отреагировали на вызов.

- Спасатели извлекли из воды мужчину, спрыгнувшего в 18:07 в реку Фонтанку с моста Ломоносова. Его доставили на берег. В данный момент мужчину осматривают медики скорой помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Тем временем рыбаки продолжают проваливаться под лед день за днем, несмотря на строжайший запрет на выход на поверхность воды. Неделю назад любители корюшки и вовсе выехали на лед на своем автомобиле. Результат – очевиден. К счастью, все живы и здоровы.