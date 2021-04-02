Метро Петербурга ищет подрядчика для уборки вестибюлей за 550 млн рублей

Петербургский метрополитен ищет клининговую компанию за полмиллиарда рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский метрополитен открыл конкурс на поиск подрядчика, который взялся бы за комплексную круглогодичную уборку вестибюлей подземки, в том числе подземных переходов при станциях и территорий, прилегающих к административным зданиям. На все про все уйдет, судя по начальной цене контракта, 550 млн и 530 тысяч рублей. Контракт заключат на два года с июня 2021 года по май 2023-го.

- Окончание подачи заявок назначено на 19 апреля в 10:00. Дата подведения итогов – 26 апреля, - также сообщается на сайте госзакупок.

Ранее «Комсомолка» сообщала о старте проходки перегонного тоннеля на коричневой линии метро от станции «Юго-Западная» до «Путиловской». Такие новости радуют, особенно после очередного переноса ввода почти всех станций на несколько лет вперед – новую схему развития метрополитена смотрите по ссылке.