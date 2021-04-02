За прошедшую зиму с ЗСД вывезли горы снега высотой с 10-этажный дом

На ЗСД отчитались об уборке снега в зимний период. Фото: Олег ЗОЛОТО

На ЗСД подвели итоги по уборке снега за минувший зимний сезон. С магистрали в итоге вывезли столько осадков, что их высоту можно сравнить с 10-этажным домом – это 27 530 кубометров. Снег погрузили почти в 1,4 тысячи самосвалов, которые накатали километраж, сопоставимый с 12 поездками вокруг света, - 510 тысяч километров. В общем, запоминающийся период для магистрали.

- Во время непрекращающихся снегопадов уборка ЗСД производится в круглосуточном режиме, при этом в смене одновременно работают до 80 человек и более 30 единиц спецтехники: машины для подметания проезжей части, очистки барьерных ограждений, распределения реагентов, погрузки снега, - поясняют в пресс-службе «Магистрали Северной столицы».

Кроме этого на ЗСД есть автоматизированная система по обработке дорог от гололеда. Она установлена на центральном участке магистрали и активировать ее можно дистанционно.