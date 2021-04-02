Петербурженка через суд оштрафовала бывшего мужа за оскорбления в соцсетях

Бывшая жена отсудила у экс-мужа 15 тысяч рублей за оскорбления в соцсетях. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал мужчину, который систематически писал своей бывшей супруге гадости в социальных сетях. В какой-то момент терпение женщины лопнула, и она пожаловалась на обидчика в прокуратуру. Там зафиксировали, что экс-супруг в течение двух месяцев писал ей как обычные СМС, так и сообщения в Сети, содержащие оскорбления, которые унизили честь и достоинства женщины. При этом он использовал грубую нецензурную брань. В общем, собрал себе на «административку».

- По результатам проверки в отношении мужчины возбудили несколько дел по статье за «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме», - передает пресс-служба городской прокуратуры.

В итоге мужчину признали виновным и назначили ему парочку штрафов на общую сумму чуть более 15 тысяч рублей.