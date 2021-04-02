Дворцовый мост окрасили в синий цвет, чтобы поддержать людей с аутизмом

Дворцовый мост подсветили синим в рамках акции помощи людей с аутизмом. Фото: "Ленсвет"

В Санкт-Петербурге окрасили Дворцовый мост в синий цвет в рамках акции поддержки жителей Северной столицы с аутизмом. Особую подсветку включили к ночи со 2 на 3 апреля. 600 светодиодных светильников преобразили переправу. В «Ленсвете» рассчитывают, что это поможет привлечь внимание горожан к проблеме расстройства аутистического спектра. Подобные акции проводятся в Петербурге с 2014 года.

- Цель акции – изменить отношения в обществе к людям с данным расстройством и их семьям. Благодаря существующей технической возможности управления работой оборудования подсветки Дворцового моста все больше жителей узнают о проблеме людей с аутизмом, - передает пресс-служба СПб ГБУ «Ленсвет».

Ранее «КП» писала, что 27 марта в центре Петербурга отключили подсветку. Дело в том, что Северная столица присоединилась к международной экологической акции «Час Земли», призывающей дать планете «отдохнуть» от электричества.