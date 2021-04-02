У 19 школьников из петербургской гимназии №642 нашли кишечную инфекцию

Еще девять школьников заразились кишечной инфекцией в петербургской гимназии №642. Фото: vk.com/club153035520

Роспотребнадзор отчитался о росте числа заразившихся кишечной инфекцией в гимназии №642 в Василеостровском районе Санкт-Петербурге. Напомним, сутками ранее отравившихся детей было десять. Специалисты провели лабораторные исследования в пищеблоке и нашли там много нарушений. Но лишь 2 апреля появились предполагаемые причины массовой болезни.

- Установлено, что 25 марта в гимназии прорвало трубу холодного водоснабжения. Рабочие заменили аварийный участок и подключили его к сетям. Но после окончания работ не проводились промывка и дезинфекция с последующим лабораторным контролем качества воды, что является нарушением, - отмечают в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Радует хотя бы то, что три госпитализированных ребенка уже выписаны и лечатся на дому, у других все не так критично, но факт заражения есть. Инспекторы Роспотребнадзора составили протокол о временном запрете работы 2-го корпуса гимназии со 2 апреля. Эпидрасследование продолжается.