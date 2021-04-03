Санкт-Петербург за неделю очистили от 39 нелегальных торговых точек

В Петербурге ликвидировали 39 нелегальных точек торговли. Фото: Смольный

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга провели рейды по ликвидации нелегальных торговых точек в городе. За неделю сотрудники Смольного убрали 39 незаконных предпринимателей с улиц. Мероприятия прошли в девяти районах: Центральном, Кировском, Невском, Фрунзенском, Колпинском, Калининском, Красносельском, Выборгском и Московском. Никаких сертификатов на товары и разрешений на размещение «палаток» у продавцов, естественно, не было.

- Всего изъяли более двух тысяч единиц товара, а также торговое оборудование: весы, стенды, лотки и прилавки. Все находки отправили на склад, - пишет «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу ККИ Санкт-Петербурга.

Всех нарушителей обещают привлечь к административной ответственности. Чаще всего нелегалов находили у станций метрополитена: например, у «Проспекта Просвещения», «Площади Александра Невского», «Академической» и «Гражданского проспекта».