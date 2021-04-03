12 человек эвакуировали при пожаре из бывшего общежития на Сиреневом бульваре

Бывшее общежитие горело утром в субботу. Фото: vk.com/spb_today

Не с кофе началось утро субботы для жителей бывшего общежития на Сиреневом бульваре, что в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Людей разбудил дым и сирены пожарных машин, которые приехали по вызову.

- В 7:22 поступил вызов по адресу: Санкт-Петербург, Выборгский район, Сиреневый бульвар, дом 9. В 13-ти этажном здании (бывшее общежитие, переведено в жилой фонд) произошел пожар, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС России.

Учитывая ситуацию, пожару был присвоен повышенный номер сложности и на место выехали усиленные наряды спасателей. По приезду оказалось, что на шестом этаже, в отдельном блоке на шесть комнат, в одной из них горела обстановка на площади восемь квадратных метров.

Из здания было 12 человек. В 7:43 пожарным удалось локализовать возгорания, а еще через девять минут и погасить открытое пламя. Сейчас на месте ЧП идет ликвидация последствий пожара. По предварительным данным, пострадавших нет.