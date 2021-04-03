Полиция заставила на видео извиниться стритрейсера, устроившего дрифт у Александринского театра

За переделку машины гонщику придется отвечать отдельно. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургские полицейские нашли нарушителя спокойствия, который устроил гонки вокруг Александринского театра. Дрифтера доставили в отделение, где оказалось, что 29-летний уроженец Сахалинской области ездил с просроченными правами. В полиции оказался и второй гонщик - петербуржец из Курортного района.

- Первый из нарушителей уже привлечен к административной ответственности в том числе и за переделку иномарки в «спортивный болид». Кроме того, инспекторы выявили признаки подделки идентификационных номеров транспортного средства. Для проведения более детальной экспертизы иномарка изъята и помещена на спецстоянку, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Несмотря на то, что сам сахалинец уже принес извинения жителям Северной столицы за доставленное беспокойство, ему грозит уголовное дело, если экспертиза подтвердит «перебивку» номеров на машине. Кроме того, гонщик вообще не имел права садиться за руль, так как права просрочены.

В ближайшее время к ответственности привлекут и второго любителя дрифта.