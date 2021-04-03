Почти 23 тысячи человек проверили на коронавирус в Петербурге за сутки

Коронавирус все еще никуда не делся. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Почти 23 тысячи жителей Петербурга прошли обследование на коронавиус за последние сутки. Такие сведения на утро 3 апреля дает городской Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением инфекции ковид-19.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 22 979 человек. Обработано 13149 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - сообщает пресс-служба Смольного.

Напомним, что накануне было отмечено снижение суточного количества зараженных коронавирусом на 18,41% (по сравнению с прошлой пятницей)

Петербургские волонтеры за сутки выполнили 6565 заявок на оказание помощи одиноким и пожилым горожанам. Вызвать волонтеров можно по телефону горячей линии: 8-800-200-34-11.

Также продолжается и раздача продуктовых наборов нуждающимся. С октября 2020 года уже 200 638 человек получили гуманитарную помощь.