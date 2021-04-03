Станцию метро «Парк Победы» закрыли на два дня

Станция "Парк Победы" закрылась на все выходные. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Станция метро «Парк Победы» закрылась на все выходные. 3 и 4 апреля зайти здесь в подземку и выйти из нее будет нельзя ни при каких условиях. Причиной временных неудобств для пассажиров стали будущие «удобства» - вестибюль станции приводят в порядок.

- 3 и 4 апреля станция метро «Парк Победы» будет закрыта для входа и выхода пассажиров. Это необходимо для проведения ремонтных работ в вестибюле станции, - сообщает пресс-служба петербургского Комитета по транспорту.

Пассажирам рекомендуют пользоваться наземным транспортом, чтобы добраться до ближайших станций подземки. К «Московской» идут автобусы №№ 3, 26, 50, а также трамваи №№ 29, 45 (3 остановки).

До «Электросилы» надо проехать две остановке на автобусах автобусы №№ 3, 26, 50 или три остановки на 29-м трамвае.

Напомним, что с 5 апреля на двухмесячный ремонт уходит «Петроградская». Здесь будут менять эскалаторы.