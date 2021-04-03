Еще 717 человек заболели коронавирусом в Санкт-Петербурге за минувшие сутки

Последние данные по ситуации с коронавирусом в Петербурге. Фото: Яндекс.

Федеральный Оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом в России приводит новые данные на утро 3 апреля. Судя по опубликованный цифрам, заболеваемость снова пошла в рост. В том числе и в Петербурге.

- За минувшие сутки в России выявлен 9021 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. В том числе 2011 - в Москве и 717 - в Петербурге, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Это несколько выше, чем регистрировалось в прошлые выходные, 28 и 29 марта, когда было 701 и 697 случаев соответственно. Впрочем, данные могут варьироваться и от числа обследований - сем больше проверено человек, тем больше больных выявлено. Резкого роста на данный момент не наблюдается.

Также за прошедший день в Петербурге выздоровели еще 1019 пациентов, а комиссия по летальным исходам подтвердила смерть 39 человек. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали уже 12 366 петербуржцев.