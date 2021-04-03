Сбой в движении произошел на зеленой ветке метро Петербурга

Пр зеленой линии поезда идут с задержкой. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сбой работы петербургского метр произошел днем 3 апреля. На зеленой ветке по неизвестной причине был увеличен интервал движения поездов. Об этом сообщает пресс-служба петербургского метрополитена в своем телеграм-канале.

- Движение поездов по линии 3 от станции «Площадь Александра Невского» в сторону «Беговой» осуществляется с увеличенными интервалами по техническим причинам, - предупреждают в подземке.

В обратную сторону составы идут в обычном режиме. Пассажиров предупреждают о возможных задержках и советуют пользоваться другими видами транспорта.

Напомним, что именно сегодня в Петербурге вспоминают жертв теракта в метро 2017 года. Несколько минут назад на станции «Технологический институт» завершилась траурная церемония возложения цветов к мемориальной табличке.

ОБНОВЛЕНО:

В 13:38 движение по зеленой ветке в обычном графике восстановлено.