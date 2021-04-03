Новая партия вакцины пришла в Петербург

Новая партия "Спутника" пришла в Петербург. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новая, ранее обещанная крупная партия вакцины прибыла в Санкт-Петербург. О получении 44 тысяч доз «Спутиника V» отчиталась пресс-служба губернатора. При этом в неизрасходованном остатке есть еще около 60 тысяч доз препарата.

- Сегодня в Петербург поступила новая партия вакцины Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») в количестве 44 400 доз. Препарат расфасован в ампулы по одной дозе. В ближайшее время вакцину начнут доставлять в прививочные пункты, - говорится в тексте сообщения.

Отметим, что всего с начала прививочной кампании в город поступило уже 465 842 комплекта доз вакцины. По состоянию па 3 апреля привиты 401 057 петербуржцев, из них 294 321 полностью закончил цикл вакцинации.

На данный момент в Петербурге работают 134 стационарных пункта вакцинации и еще 10 мобильных, которые могут выехать на нужный адрес.