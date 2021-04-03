Трассу «Скандинавия» будут трижды перекрывать 5 апреля

Трассу "Скандинавия" будут перекрывать в понедельник. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Внимание автомобилисты: трасса «Скандинавия» закрывается для проезда, правда всего на три раза по 15 минут. Тем не менее, это вполне способно собрать пробки на оживленном шоссе. Чтобы водители были заранее готовы к сюрпризам, из предупреждают дорожные службы.

- 5 апреля 2021 года в 15:00, 15:30 и в 16:00 на 115 км трассы в Выборгском районе Ленинградской области будет осуществляться полное перекрытие движения. Время перекрытия – не более 15 минут. Причина перекрытия – переустройство воздушных линий электропередачи, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Работы по протяжке высоковольтных линий проводятся в рамках реконструкции самой трассы «Скандинавия», в ходе которой дорога должна стать четырехполосной (по две в каждом направлении» на всем протяжении. Встречные потоки будут разделены бетонным барьером.