СК начал проверку после отравления 19 школьников в гимназии №642 Василеостровского района

Отравление школьников привело к проверке гимназии со стороны СК. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербурга начало проверку по факту массового отравления детей в гимназии №642 «Земля и Вселенная» Василеостровского района. Первоначально было известно о трех госпитализированных учениках, но потом количество пострадавших возросло до 19.

- Проводится доследственная проверка по факту госпитализации 30 марта 2021 года в медицинское учреждение трех учащихся одной из гимназий с диагнозом гастроэнтерит. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Напомним, что свое санитарно-эпидемиологическое расследование проводит и Роспотребнадззор. По предварительным данным, причинами кишечной инфекции стали проблемы с водой. 25 марта в гимназии прорвало трубу с холодной водой. Рабочие ее заменили, но после этого не была проведена промывка и дезинфекция коммуникаций.

Уголовного дела по факту ЧП не возбуждалось.