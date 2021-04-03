Крупное мебельное производство сгорело в Янино

Чтобы потушить огонь, воду пришлось качать из пруда. Фото: vk.com/spb_today

Серьезный пожар произошел 3 апреля во Всеволожском районе Ленинградской области. Около часа дня в Янино вспыхнули корпуса крупного мебельного производства. К моменту прибытия пожарных огонь уже полыхал вовсю.

- В 13:39 поступило сообщение о пожаре по адресу: Всеволожский район, поселок Янино, улица Шоссейная. На месте происшествия работали дежурные смены 101, 149 и 150 пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области (16 человек, 4 единицы техники), - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Несмотря на усилия пожарных, которым пришлось тянуть шланги и качать воду мотопомпой из ближайшего ручья, огонь уничтожил практически все здание. Площадь возгорания составила 900 квадратных метров, а ликвидировать пожар удалось только к пяти часам вечера.

Сейчас на пепелище работают дознаватели, которые устанавливают причины ЧП. Сведений о пострадавших не поступало.