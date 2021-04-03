7-килограммовая опухоль выросла у петербуржца из-за ипотеки

Огромная опухоль выросла у 43-летнего мужчины, который три года откладывал визит к врачу. Фото: Комитет по здравоохранению СПб

Петербургские хирурги провели уникальную операцию 43-летнему мужчине. На стол к врачам от попал с огромной, 7-килограммовой опухолью в ноге. Новообразование выросло до таких размеров, что пришлось удалить почти все мышцы на бедре. А причиной отложенного лечения стали коронавирус и ипотека.

- Я вообще-то хотел начать лечиться, но сначала мешала ипотека – надо было много работать. А когда решил обратиться к врачам, то начался ковид. Опухоль не болела и мешать начала, только когда я джинсы не смог надеть, - приводит слова пациента пресс-служба Комитета по здравоохранению Петербурга.

Когда три года назад мужчина первый раз был в онкоцентре, то размеры опухоли не превышали 13 сантиметров, а через три года образование вросло в 2,5 раза. Операция длилась четыре часа, а хирургам пришлось удалить практически все мышцы, разгибающие голень. В итоге пациенту грозит инвалидность.

- Если бы пациент обратился за лечением ранее, то такой травмирующей операции удалось бы избежать, - отмечают медики.