«Жаждал крови и унижений»: адвокат рассказала про визит историка Соколова

Историк Соколов обращался к московским адвокатам, требуя наказать научного оппонента. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Известный московский адвокат Марина Дубровская, сделавшая себе имя на звездных разводах, рассказала о своей практике, В том числе делах, связанных с клиентами из Петербурга. Одним из них едва не стал...историк Олег Соколов, убивший и расчленивший свою молодую любовницу. Правда, визит к юристу случился задолго до трагедии.

- Несколько лет назад к нам в офис позвонил один крайне уважаемый профессор истории из Питера и попросил о встрече. Он приехал с помощницей и рассказал про скандал в преподавательской среде. Его оппонент (вероятно речь идет о Евгении Понасенкове - прим.ред.) утверждал «страшные, преступные исторические неточности». Наш клиент просил защиты от несправедливости, но звучало это как жажда крови и унижений, - рассказала Дубровская в интервью KP.RU.

В итоге адвокаты и Соколов не сошлись в мнении и, по словам юриста, историк ушел, хлопнув дверью. А через два года во всех новостях появилось имя профессора в связи с известной трагедией.