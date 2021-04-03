КАД частично перекроют в районе Мурино из-за уборки от зимней грязи

КАД в районе Мурино будут убирать от грязи. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Уборка от зимней грязи станет причиной ограничения проезда по одной из самых оживленных частей Кольцевой автодороги Петербурга. Целых четыре дня на внутреннем кольце КАДа будут сгребать и вывозить смет. Для этого закроют одну из полос трассы.

- В связи с производства работ по уборке смета в разделительной полосе дороги на участке между развязкой с проспектом Культуры и развязкой с автодорогой Санкт-Петербург-Матокса, в период с 4 по 8 апреля2021 года будет перекрыта для движения автомобильного транспорта четвертая полоса, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

По первой, второй и третьей полосам на время дорожных работ вводится ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Место уборки смета будет ограничено барьерами и знаками. Также на табло трассы выведут информационные сообщения. Водителей предупреждают о неудобствах и просят соблюдать правила.