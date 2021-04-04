Плотные облака укроют Петербург в воскресенье, 4 апреля

Компанию ветру и облакам составит пониженное атмосферное давление. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Серый ветреный день обещают петербуржцам сегодня, 4 апреля. Воскресенье в городе на Неве выдастся не слишком холодным: температура воздуха в течение суток будет колебаться от пяти до семи градусов тепла, а в области дневная амплитуда охватит промежуток от трех до восьми градусов выше нуля.

– На погоду Северной столицы начнет оказывать влияние приближающийся с запада теплый атмосферный фронт, – объясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. – Постепенно он закроет небо плотными облаками и местами вызовет небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

В первой половине дня скорость ветра не превысит 10 метров в секунду, а вот после обеда обещают порывы. Компанию ветру и облакам составит нестандартное атмосферное давление: оно резко упадет до 748 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

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