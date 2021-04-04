Тело ребенка, который ушел гулять и не вернулся, нашли в лесу на берегу Охты

Мальчик жил в многодетной семье. По словам родителей, у них были прекрасные отношения. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В странных обстоятельствах смерти 13-летнего школьника из Мурина разбираются следователи. Мальчик отпросился погулять после школы днем 29 марта, но вскоре перестал отвечать за звонки матери. Родители пытались связаться с ребенком до самого вечера, а потом позвонили в «112».

– Несовершеннолетний проживает в многодетной семье с матерью, отцом, двумя братьями и сестрой в отдельной четырехкомнатной квартире, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Со слов матери, у них в семье хорошие доверительные отношения, конфликтов в тот день не было. На профилактическом учете органов опеки семья не состоит, к административной и уголовной ответственности родители никогда не привлекались.

С 30 марта развернули поиски подростка, к которым подключились волонтеры. На следующий день, 31 марта, завели уголовное дело по статье «Убийство», но поиски не прекращались.

И вот, вчера днем, в лесу на границе Петербурга и Всеволожского района Ленобласти, на берегу Охты, нашли тело, прикрытое куском ковролина. Внешних признаков смерти на нем не обнаружили. Предварительная причина смерти ребенка – переохлаждение.