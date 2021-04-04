13-летняя жительница Пушкина, которая пыталась совершить суицид, увлекалась аниме

Близкие спасали девочку, пытавшуюся покончить с собой, не в первый раз. Фото: Скриншот с видео

Очередная трагедия пополнила скорбный список детей, гибель которых связывают с увлечением аниме. Бабушка обнаружила дома полуживую 13-летнюю девочку ночью 3 апреля. Это произошло в доме на Широтной улице в Пушкине.

– Школьница училась в седьмом классе, жила с мамой и бабушкой. Семья считается благополучной, – сообщает уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина.

По данным детского омбудсмена, ранее близким уже приходилось спасать школьницу из подобных смертельно опасных ситуаций. Но в этот раз все, к сожалению, закончилось трагично: несмотря на быструю реакцию бабушки и старания врачей клиники, куда девочку успели доставить, она умерла.

На месте трагедии правоохранители нашли мобильник, листы бумаги с записями и фрагмент ткани. Как выяснилось, школьница увлекалась аниме, и суицид связывают именно с этим. Расследование идет по статье «Доведение до самоубийства».

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