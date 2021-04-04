Полицейские прошли с рейдом по двум тысячам квартир на юге Петербурга

После визита участкового 20 гастарбайтеров привлекли к административной ответственности. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Участковые прочесали Фрунзенский район Петербурга 1 апреля. Но не смеха ради, а для пользы дела: люди в форме искали «резиновые» квартиры и живущих там нелегальных мигрантов.

Всего за сутки успели проверить 2271 квартиру. Так, на улице Турку нашли радушного хозяина, который фиктивно поставил на учет у себя несколько гастарбайтеров. Теперь на гостеприимного гражданина планируют завести уголовное дело.

В еще одной квартире, на Бухарестской, обнаружили хостел для нелегалов. Постояльцы ночевали на двухэтажных кроватях, которыми были сплошь заставлены все комнаты. На стене висело расписание приемов пищи. Впрочем, для домашних животных места в хостеле вне закона хватило. На месте застали 17 жителей, которых отправили в отделение.

– Всего же в отделы полиции были доставлены 49 иностранных граждан, – сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. – Из них 20 привлекли к административной ответственности.

Попутно участковые предупредили граждан о мошенниках, а также оштрафовали владельца огнестрельного оружия, хранящегося дома без сейфа.