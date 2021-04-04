Из-за уборки зимней грязи на КАД перекроют полосу в районе Пулковского шоссе

Перекрытия коснутся четвертой полосы внутреннего «кольца». Фото: Упрдор «Северо-Запад»

Весенняя уборка заставит потесниться пользователей петербургской КАД: на участке внутреннего «кольца» между Пулковским шоссе и ЗСД (68-72 километры) на пять дней перекроют одну полосу.

– Из-за работ по уборке смета в разделительной полосе с 4 по 8 апреля будет перекрыта четвертая полоса, – предупреждают в Упрдоре «Северо-Запад». – По первой, второй и третьей полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 километров в час.

На подъезде к участку уборки установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, световую сигнализацию, а информацию о перекрытой полосе выведут на табло. Чтобы ускорить процесс, работать обещают круглосуточно в две смены.

Кстати, на эти же пять дней из-за уборки зимней грязи проезд по кольцевой ограничат и в районе Мурина.