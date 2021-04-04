AirBaltic возобновляет полеты между Петербургом и Ригой

Для въезда в Латвию нужны отрицательный ПЦР-тест и особый QR-код. Фото: «Воздушные Ворота Северной Столицы»

Первый после перерыва рейс в Ригу авиакомпании airBaltic отправили сегодня утром, 4 апреля, из аэропорта Пулково.

– В течение апреля запланировано по четыре рейса в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Риги – в 08:00, вылет из Петербурга – в 10:00. Время в пути займет чуть больше часа, – сообщают в «Воздушных Воротах Северной Столицы». – В мае расписание рейсов может быть скорректировано.

В Риге для пассажиров из Петербурга предусмотрели удобные стыковки в Вильнюс, Гамбург, Лиссабон, Минск, Рейкьявик, Таллин, Тбилиси и Цюрих.

В случае путешествия через Ригу транзитом в страну вне шенгенской зоны – например, в Грузию – шенгенская виза не понадобится. А вот отрицательный тест на коронавирус нужен всем, вне зависимости от маршрута. Сделать его важно не раньше, чем за трое суток до вылета. Также необходимо получить QR-код, заполнив форму на сайте www.covidpass.lv/ru не раньше, чем за 48 часов до пересечения границы Латвии.

Впрочем, туристам путь в Латвию пока заказан: в страну пускают лишь по важным делам – семейным, рабочим, учебным и медицинским.