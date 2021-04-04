Акробат цирка на Фонтанке попал в больницу после неудачного номера

Уже сегодня циркач вновь вышел на арену и даже записал для зрителей видео. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Зрители вчерашнего представления в цирке на Фонтанке стали свидетелями пугающего инцидента: один из четырех акробатов, принимавших участие в номере со встречными качелями, упал с высоты.

– Во время акробатического номера один из участников соскользнул с опоры и упал на арену, – сообщила в сети зрительница Мария. – По завершении представления ведущий огласил, что он в сознании и уже через пару часов примет участие в вечернем шоу.

В цирке подтвердили, что причиной увиденного зрителями стало неудачное приземление акробата после сальто с качелей.

– Артист потерял сознание, его унесли на носилках за кулисы и потом увезли на скорой, – сообщили в цирке. – В больнице сделали снимки и отпустили пациента домой. К счастью для всех, серьезных травм нет.

Уже сегодня циркач вновь вышел на арену и даже записал для зрителей, волнующихся за его здоровье, видео благодарности.