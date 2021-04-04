В Пулково может появиться международный пункт вакцинации

На сегодня международные сертификаты соответствия безопасности в пандемию есть у 360 крупнейших воздушных гаваней мира. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сертификат Airport Health Accreditation Programme, подтверждающий эффективность внедренных мер по защите безопасности и здоровья пассажиров и сотрудников в пандемию, получил первый российский аэропорт – Пулково.

Для столь высокой оценки аэропорту пришлось пережить аудит по сотне с лишним критериев. В конце прошлого года в Пулково буквально изучили по деталям каждую зону – от стоек регистрации до магазинов.

На сегодня подобные сертификаты есть у 360 воздушных гаваней мира, среди которых аэропорты Абу-Даби, Амстердама, Берлина, Лондона, Милана, Мюнхена, Пекина, Сеула, Сингапура, Стамбула.

Ожидая роста пассажиропотока, Пулково рассматривает возможность открыть у себя отдельный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции.

– Право на выдачу международных сертификатов о вакцинации имеют специализированные лаборатории, выполняющие процедуру вакцинации. Аэропорт рассматривает возможность организации подобной услуги на своей территории, – сообщили «Комсомолке» в «Воздушных Воротах Северной Столицы». – В настоящий момент изучаем техническую возможность организации пункта вакцинации в терминале и потенциальный уровень спроса на такую услугу.