До +9 градусов и дождь обещают в Петербурге в понедельник, 5 апреля

В понедельник будет тепло, но ветрено. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Теплая, но ветреная погода ждет жителей Санкт-Петербурга в первый день рабочей недели. Наступивший понедельник огорчит и дождями, но только к вечеру. Зато в остальном погода будет приятной.

- 5 апреля ожидается переменная облачность, с прояснениями. Днем без существенных осадков, вечером небольшой дождь. Ветер юго-западный, умеренный, с порывами до сильного. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщает городской гидрометцентр.

Об усилении ветра с порывами до 15 метров в секунду предупреждает и Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу. Ветер может срывать кровлю со зданий и ронять дорожные знаки. Пешеходам и водителям стоит быть осторожнее.

На 7:35 утра в Петербурге довольно спокойно. Дует умеренный южный ветер, давление составляет 742,5 мм ртутного столба, а влажность держится на уровне 70%. Контрольные термометры показывают +3,6 градуса.